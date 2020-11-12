В 4 сезоне 12 серии сериала «Пожарная часть 19» на фоне национальных протестных акций, связанных с чудовищным убийством невооруженного афроамериканца, Майя вызывает на беседу доктора Дайан Льюис. Она хочет проконсультировать членов команды.
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