В 4 сезоне 1 серии сериала «Пожарная часть 19» в Сиэтле началась эпидемия коронавирусной инфекции. Члены команды оказывают поддержку друг другу. Энди хочет разобраться с возвращением матери. Салливан устанавливает новый регламент.
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