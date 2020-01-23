В 3 сезоне 9 серии сериала «Пожарная часть 19» ветеран войны собирается устроить взрыв в ломбарде. Салливан вспоминает время, проведенное на морской службе. Он пытается изменить ситуацию. В это время Вик и Дэн оказывают помощь другому человеку.
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