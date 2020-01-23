В 3 сезоне 6 серии сериала «Пожарная часть 19» Сиэтл замело снегом. Трэвис и другие сотрудники оказываются в непростой ситуации. Им предстоит принять новые условия игры. В это время Бен продолжает подозревать своих напарников. Его сомнения крепнут.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail