В 3 сезоне 6 серии сериала «Пожарная часть 19» Сиэтл замело снегом. Трэвис и другие сотрудники оказываются в непростой ситуации. Им предстоит принять новые условия игры. В это время Бен продолжает подозревать своих напарников. Его сомнения крепнут.