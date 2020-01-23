В 3 сезоне 4 серии сериала «Пожарная часть 19» Бен и Джек успокаивают нищих, которым предстоит принять участие в спасении человеческой жизни. В это время Майя пытается повлиять на объединение членов пожарной команды, а Пруитт сыплет угрозами.
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