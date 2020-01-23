В 3 сезоне 16 серии сериала «Пожарная часть 19» Энди кажется подозрительным все, что касается смерти его родительницы. В это время сотрудники команды прилагают все усилия для того, чтобы спасти врача, которому угрожает смертельная опасность.
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