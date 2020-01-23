В 3 сезоне 14 серии сериала «Пожарная часть 19» Энди и Джек собираются вытащить людей, которые попали в западню в боулинг-клубе. Бен и Салливан конфликтуют. Причиной их спора оказывается мужчина, который употребляет наркотики.