В 3 сезоне 14 серии сериала «Пожарная часть 19» Энди и Джек собираются вытащить людей, которые попали в западню в боулинг-клубе. Бен и Салливан конфликтуют. Причиной их спора оказывается мужчина, который употребляет наркотики.
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