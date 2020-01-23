В 3 сезоне 12 серии сериала «Пожарная часть 19» членам команды предстоит потушить пожар в хранилище, а также преодолеть множество препятствий на работе. В это время приезжает врач Джексон Эйвери. Он собирается поработать вместе с Беном Уорреном.