В 3 сезоне 12 серии сериала «Пожарная часть 19» членам команды предстоит потушить пожар в хранилище, а также преодолеть множество препятствий на работе. В это время приезжает врач Джексон Эйвери. Он собирается поработать вместе с Беном Уорреном.
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