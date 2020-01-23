В 3 сезоне 10 серии сериала «Пожарная часть 19» речь пойдет о том, что случается, пока люди разговаривают. После множества тяжелых ситуаций, в которых довелось побывать членам пожарной команды, им потребовалась психологическая помощь.
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