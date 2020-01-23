В 3 сезоне 1 серии сериала «Пожарная часть 19» в бар Джо врезается автомобиль. После этого Энди и капитану Салливану придется встать во главе команды пожарных, чтобы оказать помощь своим коллегам Бену и Пруитту, а также врачам и гостям заведения.