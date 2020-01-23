В 3 сезоне 1 серии сериала «Пожарная часть 19» в бар Джо врезается автомобиль. После этого Энди и капитану Салливану придется встать во главе команды пожарных, чтобы оказать помощь своим коллегам Бену и Пруитту, а также врачам и гостям заведения.
Related video
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Авторизация по e-mail