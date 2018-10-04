Во 2 сезоне 9 серии сериала «Пожарная часть 19» Энди, Майя и Дин спешат на помощь раненой женщине, страдающей от потери памяти. В скором времени после того, как жертве возгорания оказали первую помощь, выясняется, что ее история не так проста.
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