Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пожарная часть 19» Райан решается на беседу с отцом. В пожарной части внезапно появляется Грег Таннер. Райан и остальные сотрудники пожарной части растеряны. У капитана Салливана появляется неожиданный союзник.