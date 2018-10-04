Во 2 сезоне 5 серии сериала «Пожарная часть 19» Салливан не теряет надежды объединить пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Капитан решает провести учебный семинар. Однако изначально все идет не так, как планировалось.
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