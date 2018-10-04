Во 2 сезоне 2 серии сериала «Пожарная часть 19» ребенок оказался в канализации. Сотрудники девятнадцатой пожарной части моментально реагируют на призыв о помощи. От их работы зависит жизнь мальчика. Пожарные оказываются под землей.
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