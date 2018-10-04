Во 2 сезоне 15 серии сериала «Пожарная часть 19» загорается кафе. Работники пожарной части пребывают на низком старте, ведь один из их коллег попадает в клинику «Грей Слоан». Его жизни угрожает опасность. В кафе продолжает бушевать огонь.
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