Во 2 сезоне 13 серии сериала «Пожарная часть 19» в Сиэтле отключается электричество. Это провоцирует несчастные случаи. Пожарники торопятся по вызовам. Они занимаются поиском исчезнувшей девушки и помогают мужчине, который борется за жизнь.