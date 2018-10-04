Во 2 сезоне 12 серии сериала «Пожарная часть 19» Вик оказывает помощь пострадавшим в автомобильной катастрофе на пустой трассе. Он демонстрирует мужество, находясь в затруднительном положении. В это время Бен собирается в «Медик Ван».
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