В 1 сезоне 9 серии сериала «Пожарная часть 19» Пруитта переполняет гордость за сотрудников пожарной части. Он сообщает о этом Энди. Кроме того, капитан говорит с Бейли о трудностях их деятельности, чем провоцирует недовольство со стороны Бена.