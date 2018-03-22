В 1 сезоне 9 серии сериала «Пожарная часть 19» Пруитта переполняет гордость за сотрудников пожарной части. Он сообщает о этом Энди. Кроме того, капитан говорит с Бейли о трудностях их деятельности, чем провоцирует недовольство со стороны Бена.
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