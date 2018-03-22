В 1 сезоне 7 серии сериала «Пожарная часть 19» Райан становится главным соперником Джека во время тренировки на станции. Самочувствие капитана Пруитта ухудшается. Сотрудники пожарной части помогают полицейским в расследовании пожара в ТЦ.