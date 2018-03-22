В 1 сезоне 2 серии сериала «Пожарная часть 19» Энди и Джек становятся напарниками. Им предстоит работать в тандеме. На поселковой дороге происходит дорожно-транспортное происшествие. Жизням участников автокатастрофы угрожает опасность.
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