В 1 сезоне 4 серии сериала «Статья 105» сотрудники правоохранительных органов арестовывают Переверзева. Он подозревается в похищении и контрабанде ценного произведения искусства. Однако Чеботарева и Павленкову больше волнует его связь с убийствами.
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