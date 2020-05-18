В 1 сезоне 4 серии сериала «Старгерл» главная героиня с энтузиазмом начинает искать новых членов для своего супергеройского сообщества. Но с кого ей начать? Пэт терзают смутные подозрение после весьма странного разговора с одним из жителей города.
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала
Будет ли шестая часть вампирской саги «Сумерки»? Шанс есть, но только при одном условии
Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года
«Я надеялся, что был глубокий смысл…»: почему в «Магической битве» Годжо сменил белые бинты на черную повязку – дело не в скорби по Гето
Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала
«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя
Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT
«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться
«У Сайтамы появился конкурент»: в 2026-м фанатов сёнэна порадуют новым аниме про чудовищ – спасать мир от них будет... петух
Однажды в Голливуде... или СССР? Только киноманы вспомнят, где сняли 6/6 легендарных фильмов (тест)
Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail