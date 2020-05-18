Меню
Киноафиша Сериалы Старгерл Сезоны Сезон 1 Серия 2

Старгерл 2020 2 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Старгерл»
Сезон 1 / Серия 1 18 мая 2020
П.О.Л.О.С.А.
Сезон 1 / Серия 2 25 мая 2020
Ледовик
Сезон 1 / Серия 3 1 июня 2020
Дикая кошка
Сезон 1 / Серия 4 8 июня 2020
Часовшик и Доктор Мид-Найт
Сезон 1 / Серия 5 15 июня 2020
Общество справедливости
Сезон 1 / Серия 6 22 июня 2020
Шив. Часть первая
Сезон 1 / Серия 7 29 июня 2020
Шив. Часть вторая
Сезон 1 / Серия 8 6 июля 2020
Брэйнвейв
Сезон 1 / Серия 9 13 июля 2020
Брэйнвейв-младший
Сезон 1 / Серия 10 20 июля 2020
Сияющий рыцарь
Сезон 1 / Серия 11 27 июля 2020
Звёзды и П.О.Л.О.С.А. Часть первая
Сезон 1 / Серия 12 3 августа 2020
Звёзды и П.О.Л.О.С.А. Часть вторая
Сезон 1 / Серия 13 10 августа 2020
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Старгерл» происходит неожиданная стычка между главной героиней и одним из членов злодейской группировки. В итоге Пэт рассказывает ей правду об этом закрытом сообществе. Барбара очень радуется дружбе Кортни и Пэт...

