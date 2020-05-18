В 1 сезоне 1 серии сериала «Старгерл» главная героиня — старшеклассница по имени Кортни — вынуждена покинуть любимый Город Ангелов и переехать в Небраску. До последнего момента девушка пребывала в уверенности, что ее жизнь была абсолютно идеальна...
В этих 3 фэнтези-сериалах нет ни одного слабого сезона: удивительно, но все они созданы Netflix
«Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР
Из Гонконга в кадре только актеры: где снимали «Доспехи Бога»?
По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком
От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов
Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий
Четверть века псу под хвост: в «Ван-Пис» окончательно «забили» на важнейший сюжетный элемент — внятного финала без него не ждите
Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет
Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился
«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому
8,2 млн просмотров за неделю: новый сериал стал №1 в топе Netflix — вытеснил из лидеров хит с Джудом Лоу и даже «Дом Гиннеса»
