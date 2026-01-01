Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Старгерл
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Старгерл» (2020)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Старгерл»
Вся информация о сериале
Брэк Бэссинджер
Brec Bassinger
Ивет Монреаль
Yvette Monreal
Анжелика Вашингтон
Anjelika Washington
Тре Романо
Trae Romano
Mike Dugan
Джейк Остин Уокер
Jake Austin Walker
Henry King Jr.
Мэг Келли
Meg DeLacy
Нил Джексон
Neil Jackson
Кристофер Джеймс Бэйкер
Christopher James Baker
Эми Смарт
Amy Smart
Barbara Whitmore
Люк Уилсон
Luke Wilson
Джейк Остин Уокер
Jake Austin Walker
Генри Томас
Henry Thomas
Джофф Стульц
Geoff Stults
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить