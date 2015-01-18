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Киноафиша Сериалы Звездная принцесса и силы зла Сезоны Сезон 1 Серия 4

Звездная принцесса и силы зла 2015 - 2019 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Звездная принцесса и силы зла»
Звездочка спускается с небес на землю/ Вечеринка с пони
Сезон 1 / Серия 1 18 января 2015
Сваха/ Группа поддержки
Сезон 1 / Серия 2 30 марта 2015
Рука-монстр/ Ещё один студент по обмену
Сезон 1 / Серия 3 6 апреля 2015
Развесели Звездочку/ Приключенческий супермаркет
Сезон 1 / Серия 4 13 апреля 2015
Каникулы семейства Диаз/ Вечеринка Бритни
Сезон 1 / Серия 5 20 апреля 2015
Взросление Звездочки/ Страна фей
Сезон 1 / Серия 6 15 июня 2015
Омар/ Ночное волшебство
Сезон 1 / Серия 7 22 июня 2015
Бал кровавой луны/ Печенье с предсказаниями
Сезон 1 / Серия 8 20 июля 2015
День заморозки/ Королевская боль
Сезон 1 / Серия 9 27 июля 2015
Исправительная школа Святой Ольги для капризных принцесс
Сезон 1 / Серия 10 10 августа 2015
День мьюнезависимости/ Банагия
Сезон 1 / Серия 11 17 августа 2015
Экскурсия в другое измерение/ Марко отращивает бороду
Сезон 1 / Серия 12 14 сентября 2015
Штурм замка
Сезон 1 / Серия 13 21 сентября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса впадает в ужасное уныние, когда мальчик, который ей нравится, не отвечает взаимностью. В стремлении подбодрить подругу Марко случайно вызывает на землю Людо и его армию монстров...

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