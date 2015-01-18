В 1 сезоне 11 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса решает отпраздновать день независимости своего королевства на Земле. Чтобы воссоздать битву за Мьюни, Стар превращает всех своих друзей в рыцарей и чудовищ. Но чем все закончится?