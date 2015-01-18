Звездная принцесса и силы зла 2015 - 2019 11 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Звездная принцесса и силы зла»
Звездочка спускается с небес на землю/ Вечеринка с пони
Сезон 1 / Серия 118 января 2015
Сваха/ Группа поддержки
Сезон 1 / Серия 230 марта 2015
Рука-монстр/ Ещё один студент по обмену
Сезон 1 / Серия 36 апреля 2015
Развесели Звездочку/ Приключенческий супермаркет
Сезон 1 / Серия 413 апреля 2015
Каникулы семейства Диаз/ Вечеринка Бритни
Сезон 1 / Серия 520 апреля 2015
Взросление Звездочки/ Страна фей
Сезон 1 / Серия 615 июня 2015
Омар/ Ночное волшебство
Сезон 1 / Серия 722 июня 2015
Бал кровавой луны/ Печенье с предсказаниями
Сезон 1 / Серия 820 июля 2015
День заморозки/ Королевская боль
Сезон 1 / Серия 927 июля 2015
Исправительная школа Святой Ольги для капризных принцесс
Сезон 1 / Серия 1010 августа 2015
День мьюнезависимости/ Банагия
Сезон 1 / Серия 1117 августа 2015
Экскурсия в другое измерение/ Марко отращивает бороду
Сезон 1 / Серия 1214 сентября 2015
Штурм замка
Сезон 1 / Серия 1321 сентября 2015
О чем cерия
В 1 сезоне 11 серии сериала «Звездная принцесса и силы зла» принцесса решает отпраздновать день независимости своего королевства на Земле. Чтобы воссоздать битву за Мьюни, Стар превращает всех своих друзей в рыцарей и чудовищ. Но чем все закончится?
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