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Звездный путь: Пикар
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Актёры 3 сезона сериала «Звездный путь: Пикар» (2023)
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Актеры сериала «Звездный путь: Пикар»
Вся информация о сериале
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Jean-Luc Picard
Джери Райан
Jeri Ryan
Мишель Херд
Michelle Hurd
Эдвард Спелирс
Edward Speleers
ЛеВар Бёртон
LeVar Burton
Джонатан Фрейкс
Jonathan Frakes
Брент Спайнер
Brent Spiner
Майкл Дорн
Michael Dorn
Гейтс МакФэдден
Gates McFadden
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Марина Сиртис
Marina Sirtis
Orla Brady
Тодд Стэшвик
Todd Stashwick
Аманда Пламмер
Amanda Plummer
Ashlei Sharpe Chestnut
Тим Расс
Tim Russ
Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
Энтони Азизи
Anthony Azizi
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