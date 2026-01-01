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Киноафиша Сериалы Звездный путь: Пикар Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Звездный путь: Пикар» (2023)

Актеры сериала «Звездный путь: Пикар» Вся информация о сериале
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт Patrick Stewart
Jean-Luc Picard Джери Райан
Джери Райан Jeri Ryan
Мишель Херд
Мишель Херд Michelle Hurd
Эдвард Спелирс
Эдвард Спелирс Edward Speleers
ЛеВар Бёртон
ЛеВар Бёртон LeVar Burton
Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс Jonathan Frakes
Брент Спайнер Brent Spiner
Майкл Дорн
Майкл Дорн Michael Dorn
Гейтс МакФэдден Gates McFadden
Мишель Форбс
Мишель Форбс Michelle Forbes
Марина Сиртис
Марина Сиртис Marina Sirtis
Orla Brady
Тодд Стэшвик
Тодд Стэшвик Todd Stashwick
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер Amanda Plummer
Ashlei Sharpe Chestnut
Тим Расс Tim Russ
Аарон Стэнфорд
Аарон Стэнфорд Aaron Stanford
Энтони Азизи Anthony Azizi
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