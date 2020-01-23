Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Пикар Сезоны Сезон 1 Серия 7

Звездный путь: Пикар 2020 - 2023 7 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Звездный путь: Пикар»
Воспоминания
Сезон 1 / Серия 1 23 января 2020
Карты и легенды
Сезон 1 / Серия 2 30 января 2020
Конец - это начало
Сезон 1 / Серия 3 6 февраля 2020
Совершенная прямота
Сезон 1 / Серия 4 13 февраля 2020
Розыгрыш в городе Звёздной пыли
Сезон 1 / Серия 5 20 февраля 2020
Невозможная шкатулка
Сезон 1 / Серия 6 27 февраля 2020
Непенте
Сезон 1 / Серия 7 5 марта 2020
Обломки
Сезон 1 / Серия 8 12 марта 2020
И я в Аркадии, часть 1
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2020
И я в Аркадии. Часть 2
Сезон 1 / Серия 10 26 марта 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Звездный путь: Пикар» Пикар и Соджи всеми силами стараются осмыслить недавно проявившиеся воспоминания. Они отправляются на планету, которая является родиной давних приятелей Пикара Уилла Райкера и Дианы Трой.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Долгая прогулка
Долгая прогулка 18 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 42 комментария
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость 75 комментариев
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит
С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше