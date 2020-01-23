В 1 сезоне 7 серии сериала «Звездный путь: Пикар» Пикар и Соджи всеми силами стараются осмыслить недавно проявившиеся воспоминания. Они отправляются на планету, которая является родиной давних приятелей Пикара Уилла Райкера и Дианы Трой.
