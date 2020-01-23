В 1 сезоне 2 серии сериала «Звездный путь: Пикар» Пикар нуждается в помощи Агнес Джурати и своего напарника Раффи Мусикера. Он хочет выяснить правду о Дадж. Пикар даже предположить не может, что за ним пристально наблюдают его тайные враги.
