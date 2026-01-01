Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Звездный путь: Нижние палубы» (2022)

Актеры сериала «Звездный путь: Нижние палубы» Вся информация о сериале
Тоуни Ньюсом Tawny Newsome
Ensign Beckett Mariner
Джек Куэйд
Джек Куэйд Jack Quaid
Джек Куэйд
Джек Куэйд Jack Quaid
Ensign Brad Boimler Ноэль Уэллс
Ноэль Уэллс Noël Wells
Ensign D'Vana Tendi Юджин Кордеро
Юджин Кордеро Eugene Cordero
Доун Льюис
Доун Льюис Dawnn Lewis
Captain Carol Freeman Джерри О'Коннелл
Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell
Commander Jack Ransom Фред Татаскьор
Фред Татаскьор Fred Tatasciore
Lieutenant Shaxs Фред Татаскьор
Фред Татаскьор Fred Tatasciore
Джиллиан Вигмэн Gillian Vigman
Asif Ali
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл James Cromwell
Карлос Аласраки
Карлос Аласраки Carlos Alazraqui
Сьюзэн Гибни Susan Gibney
Армин Шимерман
Армин Шимерман Armin Shimerman
Джеффри Комбс Jeffrey Combs
J. Г. Херцлер J.G. Hertzler
Элисон Беккер Alison Becker
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд Mary Holland
Нана Визитор Nana Visitor
Джорджия Кинг
Джорджия Кинг Georgia King
Лорен Лапкус
Лорен Лапкус Lauren Lapkus
Troy Baker
Джордж Такей
Джордж Такей George Takei
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше