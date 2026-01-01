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Звездный путь: Нижние палубы
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Актеры и роли
Актёры 3 сезона сериала «Звездный путь: Нижние палубы» (2022)
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Актеры сериала «Звездный путь: Нижние палубы»
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Тоуни Ньюсом
Tawny Newsome
Ensign Beckett Mariner
Джек Куэйд
Jack Quaid
Джек Куэйд
Jack Quaid
Ensign Brad Boimler
Ноэль Уэллс
Noël Wells
Ensign D'Vana Tendi
Юджин Кордеро
Eugene Cordero
Доун Льюис
Dawnn Lewis
Captain Carol Freeman
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
Commander Jack Ransom
Фред Татаскьор
Fred Tatasciore
Lieutenant Shaxs
Фред Татаскьор
Fred Tatasciore
Джиллиан Вигмэн
Gillian Vigman
Asif Ali
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Карлос Аласраки
Carlos Alazraqui
Сьюзэн Гибни
Susan Gibney
Армин Шимерман
Armin Shimerman
Джеффри Комбс
Jeffrey Combs
J. Г. Херцлер
J.G. Hertzler
Элисон Беккер
Alison Becker
Мэри Холлэнд
Mary Holland
Нана Визитор
Nana Visitor
Джорджия Кинг
Georgia King
Лорен Лапкус
Lauren Lapkus
Troy Baker
Джордж Такей
George Takei
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