Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Звездный путь: Нижние палубы» (2021)

Актеры сериала «Звездный путь: Нижние палубы» Вся информация о сериале
Тоуни Ньюсом Tawny Newsome
Ensign Beckett Mariner
Тоуни Ньюсом Tawny Newsome
Джек Куэйд
Джек Куэйд Jack Quaid
Джек Куэйд
Джек Куэйд Jack Quaid
Ensign Brad Boimler Ноэль Уэллс
Ноэль Уэллс Noël Wells
Ensign D'Vana Tendi Юджин Кордеро
Юджин Кордеро Eugene Cordero
Доун Льюис
Доун Льюис Dawnn Lewis
Captain Carol Freeman Джерри О'Коннелл
Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell
Commander Jack Ransom Доун Льюис
Доун Льюис Dawnn Lewis
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор Fred Tatasciore
Lieutenant Shaxs Фред Татаскьор
Фред Татаскьор Fred Tatasciore
Джиллиан Вигмэн Gillian Vigman
Роберт Данкан МакНил
Роберт Данкан МакНил Robert Duncan McNeill
Энтони Атамануик Anthony Atamanuik
Джеффри Комбс Jeffrey Combs
Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс Jonathan Frakes
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
Роберт Гилберт Robert Gilbert
Робин Аткин Даунс
Робин Аткин Даунс Robin Atkin Downes
Нил Кэйси
Нил Кэйси Neil Casey
Rich Fulcher
Элис Крайдж
Элис Крайдж Alice Krige
Joy Brunson
Том Кенни
Том Кенни Tom Kenney
Марк Ивэн Джексон
Марк Ивэн Джексон Marc Evan Jackson
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд Richard Kind
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше