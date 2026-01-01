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Звездный путь: Нижние палубы
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Звездный путь: Нижние палубы» (2021)
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Актеры сериала «Звездный путь: Нижние палубы»
Вся информация о сериале
Тоуни Ньюсом
Tawny Newsome
Ensign Beckett Mariner
Тоуни Ньюсом
Tawny Newsome
Джек Куэйд
Jack Quaid
Джек Куэйд
Jack Quaid
Ensign Brad Boimler
Ноэль Уэллс
Noël Wells
Ensign D'Vana Tendi
Юджин Кордеро
Eugene Cordero
Доун Льюис
Dawnn Lewis
Captain Carol Freeman
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
Commander Jack Ransom
Доун Льюис
Dawnn Lewis
Фред Татаскьор
Fred Tatasciore
Lieutenant Shaxs
Фред Татаскьор
Fred Tatasciore
Джиллиан Вигмэн
Gillian Vigman
Роберт Данкан МакНил
Robert Duncan McNeill
Энтони Атамануик
Anthony Atamanuik
Джеффри Комбс
Jeffrey Combs
Джонатан Фрейкс
Jonathan Frakes
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Эрик Бауза
Eric Bauza
Роберт Гилберт
Robert Gilbert
Робин Аткин Даунс
Robin Atkin Downes
Нил Кэйси
Neil Casey
Rich Fulcher
Элис Крайдж
Alice Krige
Joy Brunson
Том Кенни
Tom Kenney
Марк Ивэн Джексон
Marc Evan Jackson
Ричард Кайнд
Richard Kind
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