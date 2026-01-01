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Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Звездный путь: Нижние палубы» (2020)

Актеры сериала «Звездный путь: Нижние палубы» Вся информация о сериале
Тоуни Ньюсом Tawny Newsome
Ensign Beckett Mariner
Джек Куэйд
Джек Куэйд Jack Quaid
Ensign Brad Boimler Ноэль Уэллс
Ноэль Уэллс Noël Wells
Ensign D'Vana Tendi Юджин Кордеро
Юджин Кордеро Eugene Cordero
Доун Льюис
Доун Льюис Dawnn Lewis
Captain Carol Freeman Джерри О'Коннелл
Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell
Commander Jack Ransom Фред Татаскьор
Фред Татаскьор Fred Tatasciore
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор Fred Tatasciore
Lieutenant Shaxs
Джиллиан Вигмэн Gillian Vigman
Тим Робинсон
Тим Робинсон Tim Robinson
Джесс Харнелл
Джесс Харнелл Jess Harnell
Нил Кэйси
Нил Кэйси Neil Casey
Джессика МакКенна Jessica McKenna
Джон де Ланси John de Lancie
Джек МакБрайер
Джек МакБрайер Jack McBrayer
Токс Олагундойе
Токс Олагундойе Toks Olagundoye
Том Кенни
Том Кенни Tom Kenney
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс Gillian Jacobs
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент Haley Joel Osment
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит Kurtwood Smith
Мэтт Уолш
Мэтт Уолш Matt Walsh
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson
Пол Шир
Пол Шир Paul Scheer
Нолан Норт
Нолан Норт Nolan North
Пол Ф. Томпкинс
Пол Ф. Томпкинс Paul F. Tompkins
Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс Jonathan Frakes
Марина Сиртис
Марина Сиртис Marina Sirtis
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