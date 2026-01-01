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Звездный путь: Нижние палубы
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Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Звездный путь: Нижние палубы» (2020)
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Актеры сериала «Звездный путь: Нижние палубы»
Вся информация о сериале
Тоуни Ньюсом
Tawny Newsome
Ensign Beckett Mariner
Джек Куэйд
Jack Quaid
Ensign Brad Boimler
Ноэль Уэллс
Noël Wells
Ensign D'Vana Tendi
Юджин Кордеро
Eugene Cordero
Доун Льюис
Dawnn Lewis
Captain Carol Freeman
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
Commander Jack Ransom
Фред Татаскьор
Fred Tatasciore
Фред Татаскьор
Fred Tatasciore
Lieutenant Shaxs
Джиллиан Вигмэн
Gillian Vigman
Тим Робинсон
Tim Robinson
Джесс Харнелл
Jess Harnell
Нил Кэйси
Neil Casey
Джессика МакКенна
Jessica McKenna
Джон де Ланси
John de Lancie
Джек МакБрайер
Jack McBrayer
Токс Олагундойе
Toks Olagundoye
Том Кенни
Tom Kenney
Гиллиан Джейкобс
Gillian Jacobs
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Хэйли Джоэл Осмент
Haley Joel Osment
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Мэтт Уолш
Matt Walsh
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Пол Шир
Paul Scheer
Нолан Норт
Nolan North
Пол Ф. Томпкинс
Paul F. Tompkins
Эрик Бауза
Eric Bauza
Джонатан Фрейкс
Jonathan Frakes
Марина Сиртис
Marina Sirtis
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