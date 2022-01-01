Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Звездный путь: Дискавери
Смотреть онлайн
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дискавери Сезоны
Звездный путь: Дискавери (2017 - …), список сезонов Star Trek: Discovery 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Смотреть онлайн
Список сезонов сериала «Звездный путь: Дискавери»
Звездный путь: Дискавери - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 15 эпизодов
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 14 эпизодов
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 13 эпизодов
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 13 эпизодов
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
TBA,
 
Related video
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Приложение киноафиши