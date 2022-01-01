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Киноафиша Сериалы Звездный путь: Дискавери Актеры и роли

Актеры сериала «Звездный путь: Дискавери»

Актеры сериала «Звездный путь: Дискавери» Вся информация о сериале
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс Jason Isaacs
USS Discovery Captain Gabriel Lorca Даг Джонс
Даг Джонс Doug Jones
Lieutenant Commander Saru Мишель Йео
Мишель Йео Michelle Yeoh
Энсон Маунт
Энсон Маунт Anson Mount
Captain Christopher Pike
Уилсон Крус Wilson Cruz
Dr. Hugh Culber
Энтони Рэпп Anthony Rapp
Lieutenant Paul Stamets
Дэвид Аджала David Ajala
Cleveland "Book" Booker
Сонекуа Мартин-Грин
Сонекуа Мартин-Грин Sonequa Martin-Green
Michael Burnham Шазад Латиф
Шазад Латиф Shazad Latif
Lieutenant Ash Tyler
Mary Wiseman
Cadet Sylvia Tilly
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