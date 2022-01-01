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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Звездный путь: Дискавери
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Актеры сериала «Звездный путь: Дискавери»
Вся информация о сериале
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
USS Discovery Captain Gabriel Lorca
Даг Джонс
Doug Jones
Lieutenant Commander Saru
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Энсон Маунт
Anson Mount
Captain Christopher Pike
Уилсон Крус
Wilson Cruz
Dr. Hugh Culber
Энтони Рэпп
Anthony Rapp
Lieutenant Paul Stamets
Дэвид Аджала
David Ajala
Cleveland "Book" Booker
Сонекуа Мартин-Грин
Sonequa Martin-Green
Michael Burnham
Шазад Латиф
Shazad Latif
Lieutenant Ash Tyler
Mary Wiseman
Cadet Sylvia Tilly
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