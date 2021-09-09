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Постер к сериалу Игра в кальмара
Киноафиша Сериалы Игра в кальмара Сезоны
Игра в кальмара (2021 - …), список сезонов Squid Game 18+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Игра в кальмара»
Игра в кальмара - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Игра в кальмара - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA, 1 эпизод
 
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