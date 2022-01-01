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Игра в кальмара
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Актеры сериала «Игра в кальмара»
Вся информация о сериале
Кон Ю
Gong Yoo
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Gi Hoon
Ви Ха-джун
Wi Ha-joon
Joon Ho
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Sang Woo
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
Duk Soo
Ким Джу-рён
Kim Joo-ryeong
Mi Ryung
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Sae Byuk
О Ён-су
Oh Yeong-soo
Анупам Трипати
Anupam Tripathi
Ли Джи-ха
Lee Ji-ha
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