Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Цепляясь за лед
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Цепляясь за лед» (2020)
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Цепляясь за лед»
Вся информация о сериале
Кая Скоделарио
Kaya Scodelario
Kat Baker
Дженьюэри Джонс
January Jones
Carol Baker
Уиллоу Шилдс
Willow Shields
Serena Baker
Evan Roderick
Justin Davis
Дэвид Джеймс Эллиотт
David James Elliott
James Davis
Сара Райт
Sarah Wright
Mandy Davis
Светлана Ефремова
Svetlana Efremova
Dasha Fedorova
Аманда Чжоу
Amanda Zhou
Jenn Yu
Уилл Кемп
Will Kemp
Mitch Saunders
Митчелл Эдвардс
Mitchell Edwards
Marcus Holmes
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить