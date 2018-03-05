Меню
Спящие 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Спящие
Киноафиша Сериалы Спящие Сезоны Сезон 2
Спящие 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Спящие»

Во 2 сезоне сериала «Спящие» события разворачиваются в российской столице, зимой 2015 года. Полковник Родионов теперь является главой Департамента безопасности в крупном московском банке, но мечтает по-прежнему о работе в правоохранительных органах. Кира стала его супругой. Женщину оправдали, и она снова ведет деятельность в галерее. Тем временем террористическая группировка в Северной Африке готовится к очередному теракту. Местный представитель ООН по случайному стечению обстоятельств узнает об этом. Он отправляет сведения в Россию. Через сутки Родионов отправляется в Тунис.

Рейтинг сериала

5.6
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Спящие»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
5 марта 2018
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
5 марта 2018
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
6 марта 2018
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
6 марта 2018
