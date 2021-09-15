В 1 сезоне 2 серии сериала «Созвучия любви» Тоня помогает маме Андрея, и в благодарность тот приглашает ее на благотворительный вечер. В это время мужчина узнает, что супруга изменяет ему с главным хирургом больницы. Муж Гали заигрывает с Тоней.
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