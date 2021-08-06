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Киноафиша Сериалы Солдаты-зомби Сезоны Сезон 1 Серия 5

Солдаты-зомби 2021 5 серия 1 сезон

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Прорыв
Сезон 1 / Серия 1 6 августа 2021
Вернувшийся шкипер
Сезон 1 / Серия 2 6 августа 2021
Без боссов
Сезон 1 / Серия 3 6 августа 2021
Друзья и враги
Сезон 1 / Серия 4 6 августа 2021
Идеальный солдат
Сезон 1 / Серия 5 6 августа 2021
Шоколад
Сезон 1 / Серия 6 6 августа 2021
Дьявол преследует
Сезон 1 / Серия 7 6 августа 2021
Мы не животные
Сезон 1 / Серия 8 6 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Солдаты-зомби» эксперименты на инфицированном человеке заканчиваются довольно неудачно. Мердок соглашается дать больше людей. Агент Тафт находит ключ к разгадке Маррокина. Лилия сбегает от врага благодаря помощи Давилы.

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