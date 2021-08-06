В 1 сезоне 5 серии сериала «Солдаты-зомби» эксперименты на инфицированном человеке заканчиваются довольно неудачно. Мердок соглашается дать больше людей. Агент Тафт находит ключ к разгадке Маррокина. Лилия сбегает от врага благодаря помощи Давилы.
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