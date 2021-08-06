В 1 сезоне 1 серии сериала «Солдаты-зомби» главного героя Алонсо Маррокина готовят к экстрадиции в Соединенные Штаты, но у полиции, управления по борьбе с наркотиками, опасного сотрудника тюрьмы и банды головорезов на него совершенно другие планы.
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