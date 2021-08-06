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Солдаты-зомби 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Солдаты-зомби
Киноафиша Сериалы Солдаты-зомби Сезоны Сезон 1

S.O.Z. Soldados o Zombies 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Солдаты-зомби»

В 1 сезоне сериала «Солдаты-зомби» действия происходят в мексиканской пустыне. Именно там вместе со своим сыном скрывается беглый преступник, известный наркобарон, которому каким-то образом удалось улизнуть из хорошо охраняемой тюрьмы. Таким образом главный герой надеется избежать экстрадиции. По ходу развития событий на поиски наркобарона отправляется целая армия подготовленных солдат, ставших жертвами неудачного научного эксперимента. С ужасом главный герой понимает, что по его следам идут вовсе не люди, а настоящие зомби.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Солдаты-зомби График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прорыв The Breakout
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2021
Вернувшийся шкипер Regresó el Patrón
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2021
Без боссов Sin jefes
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2021
Друзья и враги Amigos y enemigos
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2021
Идеальный солдат El soldado perfecto
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2021
Шоколад Chocolates
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2021
Дьявол преследует El diablo acecha
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2021
Мы не животные No somos animales
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2021
График выхода всех сериалов
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