В 1 сезоне сериала «Солдаты-зомби» действия происходят в мексиканской пустыне. Именно там вместе со своим сыном скрывается беглый преступник, известный наркобарон, которому каким-то образом удалось улизнуть из хорошо охраняемой тюрьмы. Таким образом главный герой надеется избежать экстрадиции. По ходу развития событий на поиски наркобарона отправляется целая армия подготовленных солдат, ставших жертвами неудачного научного эксперимента. С ужасом главный герой понимает, что по его следам идут вовсе не люди, а настоящие зомби.