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Постер к сериалу Солдаты-зомби
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Киноафиша Сериалы Солдаты-зомби
Солдаты-зомби (2021 - …) S.O.Z. Soldados o Zombies 16+
Год выпуска 2021
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Солдаты-зомби» — мексикано-американский  зомби-хоррор, созданный стриминговым сервисом «Амазон». Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Действие шоу разворачивается в жаркой мексиканской пустыне: отряд военных стремится выследить наркобарона, которому каким-то образом удалось сбежать из тюрьмы. По ходу развития событий становится понятно, что солдаты стали жертвой неудачного генетического эксперимента — зараженная неизвестной болезнью свинья превратила их в настоящих зомби. Сможет ли преступник скрыться от армии, которая жаждет человеческой плоти?

Солдаты-зомби - трейлер
Солдаты-зомби
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Николас Энтель
Мигель Техада-Флорес
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тоби Шмитц
Тоби Шмитц
Серхио Перис-Менчета
Серхио Перис-Менчета Alonso Marroquín
Адриана Моралес
Горасио Гарсиа Рохас
Горасио Гарсиа Рохас
Нери Арредондо Lucas Marroquín
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Солдаты-зомби - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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