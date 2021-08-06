«Солдаты-зомби» — мексикано-американский зомби-хоррор, созданный стриминговым сервисом «Амазон». Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Действие шоу разворачивается в жаркой мексиканской пустыне: отряд военных стремится выследить наркобарона, которому каким-то образом удалось сбежать из тюрьмы. По ходу развития событий становится понятно, что солдаты стали жертвой неудачного генетического эксперимента — зараженная неизвестной болезнью свинья превратила их в настоящих зомби. Сможет ли преступник скрыться от армии, которая жаждет человеческой плоти?