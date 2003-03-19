В 7 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» Эрик, Баттерс и Токен организовывают музыкальный коллектив, который специализируется на христианской культуре. Стэн, Кенни и Кайл выясняют, почему из всемирной паутины нельзя бесплатно скачать песни.
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