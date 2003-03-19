В 7 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» все представители сильной половины человечества, проживающие в Саус-Парке, охвачены новомодным веянием – метросексуальностью. Сопротивление этой тенденции оказывает только Кайл.
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