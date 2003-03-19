В 7 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» индейцы выкупают Саус-Парк и планируют вместо него сделать шоссе. Обитатели города пытаются бороться с этим, и индейцы заражают их атипичной пневмонией. Стэн занимается поиском вакцины.
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