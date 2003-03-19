В 7 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» ребята примеряют на себя роли защитников правопорядка. Они раскрывают дело об украденной кукле и получают звания младших детективов полиции в городе, после чего им доверяют расследовать самые опасные случаи.
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