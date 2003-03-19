В 7 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» Эриком овладела новая болезнь. Он раскрасил свою ладонь и заметил, что она перевоплотилась в Дженнифер Лопес и стала жить отдельной от него жизнью. Студии звукозаписи принимают ее вместо подлинной звезды.
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