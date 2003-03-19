В 7 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» ребята принимают участие в демонстрации, направленной против войны. В это же время Эрик отправляется в прошлое и попадает во времена, когда в Соединенных Штатах Америки шла война за независимость.
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